Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe utilizzano anche un treno corazzato per il controllo delle regioni occupate. Il convoglio è armato di 4 cannoni antiaerei Zu-23 a doppia canna, montati a coppie su due vagoni blindati, e di strumenti per la guerra elettronica. C'è inoltre un vagone letto, uno per il comando, un vagone ospedale e uno per la santabarbara.(Rum)