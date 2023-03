Roma: hashish, crack e cocaina, arrestati due 34enni a Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 34enni italiani sono stati arrestati della polizia del commissariato di Anzio, perchè gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di due presunti spacciatori di hashish, crack, cocaina, uno dei quali anche ai domiciliari. Gli arresti sono avvenuti a Nettuno quando gli agenti, si sono recati a casa di un 34enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un controllo e hanno notato un altro uomo, anche lui 34enne, uscire dal suo appartamento. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo di quest'ultimo e, durante la perquisizione, hanno rinvenuto, all'interno del suo giubbotto, un pugnale con manico in legno lungo 23 centimetri, 4 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso di 1,6 grammi nonché un frammento di hashish rinvenuto nella tasca dei pantaloni. (segue) (Rer)