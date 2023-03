Migranti: Mantovano, legge Bossi-Fini da rivedere con calma e in modo articolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bossi-Fini "ormai è diventata una legge-arlecchino: bisognerà fare qualcosa di nuovo ma con calma e in maniera articolata". Lo spiega, in un colloquio con "La Stampa", il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "Un conto - spiega - è un decreto urgente. Altro è rimettere mano all'intera legislazione sull'immigrazione che ha fatto il suo tempo ed è stata rattoppata non so quante volte, ci sono gli articoli bis, ter, quater". (Rin)