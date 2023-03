Droga: nascondevano cocaina in box parrocchia, arrestati due fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I Carabinieri della Compagnia di Monza, in raccordo con le due di Monza e Busto Arsizio, hanno concluso un’operazione antidroga, che ha visto tra Seveso e l’Aeroporto di Malpensa il sequestro di 16 kg di cocaina, 800 grammi di hashish e l’arresto di due fratelli di origine albanese, rispettivamente di anni 43 e 47, ritenuti essere i detentori e custodi dello stupefacente. Il blitz è scattato all’alba quando i militari, monitorando tramite telecamere i movimenti degli indagati, hanno visto uno dei due fratelli uscire di casa con un grosso zaino che, una volta caricato sull’auto, è stato portato presso un terreno di proprietà di una Parrocchia del Comune di Seveso, e lì nascosto in un box agricolo sotto chiave. La circostanza è apparsa subito sospetta ai militari, considerando che l’uomo risulta estraneo a qualsiasi iniziativa della comunità parrocchiale, e li ha portati ha ricostruire il tragitto effettuato e individuare il box. Una volta entrati, all’interno del borsone lasciato poco prima sono stati trovati sette kg di cocaina, 542 grammi di hashish e 21.400 euro in contanti. Il giorno dopo, l’indagato, ritornato sul posto e realizzato di essere stato scoperto, ha deciso per una precipitosa fuga prendendo il primo volo di sola andata per l’Albania. Tuttavia i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo presso lo scalo di Malpensa, dove aveva già superato il check-in ed era già a bordo dell’aereo in pista, dal quale in collaborazione con la Polaria, è stato fatto discendere. Accompagnato a terra, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato presso il carcere di Busto Arsizio a disposizione della locale Procura. (segue) (Com)