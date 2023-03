Droga: nascondevano cocaina in box parrocchia, arrestati due fratelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Le operazioni sono proseguite con la perquisizione domiciliare a carico del fermato, consentendo di recuperare altri 280 grammi di hashish nascosti in cantina. Le ricerche sono state estese anche alla residenza del fratello, anch’essa in Seveso, il quale, al1’interno del garage, nascondeva altri nove kg di cocaina, nascosti in una cassa forte abilmente interrata nel pavimento e sulla quale erano stati piazzati degli armadi per occultarla. Al termine delle operazioni quest’ultimo è stato arrestato in flagranza di reato e portato presso l’istituto penitenziario di Monza a disposizione della Procura di Monza. Si stima che il quantitativo sequestrato, verosimilmente destinato alle piazze di spaccio di Monza e della Branza, una volta immesso nel mercato avrebbe fruttato oltre 1.500.000 euro. Lo stupefacente sarà inviato presso i laboratori dell’Arma per le analisi qualitative. (Com)