Meteo Milano: la situazione di oggi

- Nuvolosità irregolare, in mattinata un po' più densa sui settori occidentali e settentrionali; irregolari schiarite nel pomeriggio, specie sulle pianure. Precipitazioni deboli o molto deboli su fascia alpina con qualche piovasco in estensione su zone prealpine tra la mattina e il primo pomeriggio. Limite neve attorno a 1400 metri circa in prima mattinata, in aumento dal pomeriggio. Temperature minime e massime in lieve aumento. In Pianura minime tra 4 e 10 °C, massime tra 17 e 20 °C. (Rem)