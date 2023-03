© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sino al tardo pomeriggio sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento sui maggiore rilievi settentrionali e sulla bassa pianura, in serata passaggi di velature, a tratti più compatte. Precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da nord su Retiche di confine. Temperature minime e massime in calo. In Pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 16 °C. (Rem)