Russia: fondatore compagnia Wagner esplicita ambizioni politiche, difenderemo lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia militare privata Wagner, Evgenij Prigozhin, inizia ad esplicitare con sempre maggiore chiarezza le sue ambizioni politiche. In un video-messaggio trasmesso ieri sul canale della compagnia, infatti, egli ha detto che dopo la "liberazione" di Bakhmut, intende "riavviare" la Wagner, trasformandola in un vero e proprio esercito dotato di un'ideologia - la lotta per la giustizia - e capace di difendere lo Stato. "Certamente prenderemo Artyomovsk" (il nome russo di Bakhmut)”, ha detto Prigozhin, "dopodiché inizieremo pian piano a riavviare, a ridurre (la compagnia), infine passeremo a un nuovo stadio e inizieremo a reclutare persone in diverse regioni. Da semplice compagnia privata, la migliore del mondo, sottolineo, 'Wagner' dovrebbe trasformarsi in un esercito capace di difendere lo Stato. Un esercito con un'ideologia - perché si tratta di un'ideologia: la lotta per la giustizia".(Rum)