Business news: Russia, Gazprom Neft raggiunge volumi record di raffinazione petrolio nel 2022

- Nel 2022 la società petrolifera Gazprom Neft ha raggiunto una quota di raffinazione record di oltre 41 milioni di tonnellate di petrolio. Lo ha affermato il direttore del dipartimento per raffinazione di petrolio e gas di Gazprom Neft, Oleg Vedernikov. "Il 2022 per noi è stato un anno record: non solo abbiamo superato le quote del 2021, ma abbiamo anche stabilito un record per il volume di raffinazione in Russia di oltre 41 milioni di tonnellate", ha detto Vedernikov. "Aspettiamo che nel 2023 tutti i nostri impianti lavoreranno al massimo (...) e saremo in grado di dare al mercato più prodotti grazie ai progetti di miglioramento dell'efficienza e della profondità di elaborazione", ha aggiunto il direttore. (Rum)