Business news: Spagna, Repsol investirà fino a 909,7 milioni per riacquistare il 2,64 per cento del suo capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Repsol avvierà da oggi e fino al 31 luglio prossimo un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie pari a circa il 2,64 per cento del capitale sociale con un investimento massimo di 909,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori, la società ha specificato che non acquisterà più del 25 per cento del volume medio giornaliero delle sue azioni nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l'acquisto. Sebbene il termine ultimo previsto è per il 31 luglio, Repsol si riserva il diritto di terminarlo se, prima di questa data, il suo scopo è stato raggiunto e, in particolare, se ha acquistato il 2,64 per cento del capitale o delle azioni nell'ambito del programma per un prezzo che raggiunge l'importo massimo stabilito (909,7 milioni) o se qualsiasi altra circostanza lo rende opportuno. (Spm)