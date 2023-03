Business news: Alstom firma contratto per fornitura sistema ferroviario nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha ottenuto un contratto nelle Filippine per la fornitura di un sistema ferroviario nell'ambito di un progetto di estensione dei treni regioni attorno a Manila. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. Il contratto ha un valore di 1,1 miliardi di euro. Alstom sarà responsabile della "Integrazione del sistema, della segnaletica e delle telecomunicazioni, dell'alimentazione elettrica, del sistema di biglietteria, delle porte di banchina, dei sistemi di manutenzione e degli equipaggiamenti di deposito, insieme al posto centrale di segnaletica e della formazione", si legge nella nota. Alstom spiega che impiegherà per la prima volta che Sud-est asiatico il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (Ertms). (Frp)