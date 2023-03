Business news: Spagna, Cda Indra approva sostituzione amministrazione delegato Mataix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio d'amministrazione di Indra, azienda tecnologica e dell'industria della difesa, ha approvato all'unanimità di avviare, "di comune accordo" la sostituzione del suo amministratore delegato (Ad) Ignacio Mataix. In un comunicato, Indra ha spiegato che l'obiettivo è di avviare un "processo di successione", legato al prossimo piano strategico che l'azienda intende definire per i prossimi anni. Mataix continuerà a svolgere le sue attuali funzioni "per facilitare il processo di successione e la continuità nella gestione", fino alla nomina del nuovo Ad. In seguito, Mataix rimarrà legato a Indra come consulente strategico del Consiglio di amministrazione per un periodo di due anni. Indra ha chiuso il 2022 con un utile di 172 milioni, in aumento del 20 per cento rispetto al 2021, e ricavi per 3,8 miliardi di euro (+14 per cento). (Spm)