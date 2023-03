Business news: Serbia, aeroporto di Belgrado miglior struttura d'Europa del 2022 in tre categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Belgrado Nikola Tesla è stato dichiarato la miglior struttura d'Europa del 2022 in tre categorie. I riconoscimenti sono stati assegnati nelle categorie: miglior aeroporto per dimensione nella regione nella fascia da 5 a 15 milioni di passeggeri all'anno; scalo con il personale più dedicato all'attenzione al cliente; e struttura più confortevole in Europa, secondo quanto riporta la stampa locale. Il premio è stato assegnato da Aci World, l'associazione mondiale degli aeroporti. (Seb)