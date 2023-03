Business news: Basf investe in nuovi impianti per fragranze a Ludwigshafen e Zhangjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolchimico tedesco Basf sta investendo in nuovi impianti per la produzione di fragranze e aromi nella sua sede principale di Ludwigshafen e nella sua fabbrica di Zhangjiang, in Cina. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in questo stabilimento verrà prodotto il citral, portando la capacità dell'azienda per questa fragranza a 118 mila tonnellate all'anno. A Ludwigshafen, Basf pianifica impianti per la lavorazione del mentolo e del linalolo. Tutte queste strutture dovrebbero entrare in funzione dal 2026. Il gruppo non ha fornito alcuna informazione sull'importo degli investimenti. (Geb)