Business news: Francia, Abertis investirà 240 milioni di euro in strade a pedaggio in cambio di aumento tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis investirà 240 milioni di euro nelle sue strade a pedaggio in Francia in cambio di un aumento delle tariffe nel Paese. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è il risultato dell'accordo raggiunto con il governo di Parigi. Il gruppo spagnolo, proprietario degli operatori francesi Sanef e Sapn, effettuerà questo investimento per migliorare lo stato della rete stradale. Alla fine di gennaio, il governo di Emmanuel Macron ha approvato un decreto di modifica dei contratti di concessione di Sanef e Sapn, insieme a quelli di altre aziende come Vinci e Aprr, in virtù del quale dal primo gennaio di quest'anno, Sanef ha applicato un aumento del 4,54 per cento alle tariffe delle autostrade che gestisce, mentre nel caso di Sapn l'aumento è del 4,75 per cento. Questi aumenti, tuttavia, sono inferiori al tasso di inflazione di riferimento in Francia per la revisione annuale, che nell'ottobre 2022 era del 6,33 per cento, il livello più alto dal 1985. L'accordo prevede anche riduzioni dei pedaggi del 40 per cento per i veicoli che effettuano almeno dieci viaggi di andata e ritorno al mese (rispetto al 30 per cento precedente) e del 5 per cento per i veicoli elettrici. Nel 2022, Abertis ha registrato in Francia un fatturato di 1,8 miliardi, l'11 per cento in più rispetto all'anno precedente, ed equivalente al 37,1 per cento del suo fatturato totale. (Spm)