Business news: Spagna, nel 2022 il prezzo delle case è cresciuto in media del 7,4 per cento

- Nel 2022, il prezzo delle case in Spagna è cresciuto in media del 7,4 per cento, il più alto dal 2007, quando il prezzo era cresciuto del 9,8 per cento. Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), l'aumento dello scorso è doppio rispetto a quello del 2021 (+3,7 per cento). In particolare, il prezzo delle nuove costruzioni è aumentato in media del 7,9 per cento, mentre quello degli immobili usati del 7,3 per cento. Nel mese di gennaio 2023, i prezzi sono aumentati in dieci regioni e diminuiti in sette, soprattutto in Navarra (-21,7 per cento) e nelle Isole Baleari (-20,7 per cento), mentre i maggiori rialzi sono avvenuti a La Rioja (+35,2 per cento), Madrid (+8,9 per cento), Isole Canarie (+8,4 per cento) e Cantabria (+7,9 per cento). (Spm)