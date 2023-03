Business news: Portogallo, Iberdrola avvia lavori per complesso fotovoltaico da 37 megawatt ad Albufeira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha iniziato i lavori di costruzione del complesso fotovoltaico Montechoro I e II, nella città di Albufeira, nel sud del Portogallo, con un capacità complessiva di 37 megawatt. Secondo quanto riferito in un comunicato, una volta entrati in funzione saranno in grado di fornire energia a circa 15 mila famiglie, l'equivalente di metà della popolazione della città. Il progetto prevede un investimento di oltre 28 milioni di euro e genererà fino a 200 posti di lavoro, in gran parte occupati da lavoratori locali. Iberdrola prevede di investire tre miliardi di euro nell'energia eolica e solare in Portogallo nei prossimi anni. Tra le iniziative che realizzerà in questo Paese c'è la costruzione dell'impianto fotovoltaico Fernando Pessoa che con 1,3 gigawatt di potenza sarà il più grande progetto fotovoltaico in Europa e il quinto al mondo. L'impianto, situato nel comune di Santiago de Cacem, dovrebbe entrare in funzione nel 2025 e fornirà una quantità di energia pulita, economica e prodotta localmente sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di 430 mila abitazioni. Nei prossimi mesi, l'azienda prevede di avviare la costruzione dell'impianto solare di Carregado (62 megawatt) ad Alenquer (Lisbona) e di Estoi (83 megawatt) in Algarve, che includerà anche batterie di accumulo ed entrerà in funzione nel 2024. (Spm)