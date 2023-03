Business news: Spagna, Cepsa investirà un miliardo di euro in un impianto di biocarburanti a Huelva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa costruirà un nuovo impianto di biocarburanti di seconda generazione a Palos de la Frontera, a Huelva, in Andalusia, con un investimento fino a 1 miliardo di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il nuovo impianto produrrà sia diesel rinnovabile che carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e creerà fino a 1.600 posti di lavoro diretti e indiretti durante la fase di costruzione. I biocarburanti di seconda generazione saranno prodotti a partire da rifiuti organici, come olio da cucina usato, rifiuti agricoli e altri rifiuti. La costruzione di questo nuovo impianto risponde all'obiettivo dell'azienda di diventare un punto di riferimento nella transizione energetica di essere leader nella produzione di biocarburanti in Spagna e Portogallo, con una produzione annua di 2,5 milioni di tonnellate, di cui 800 mila tonnellate saranno Saf. Entro il 2030, Cepsa ha l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 55 per cento e l'indice di intensità di carbonio del 15-20 per cento. (Spm)