Ue-Usa: von der Leyen, con Biden dialogo trasparente su incentivi a industria

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un “dialogo trasparente” con il presidente Usa, Joe Biden, in merito agli incentivi da garantire ai settori industriali strategici per la transizione verde. Lo ha detto ai giornalisti all’uscita dalla Casa Bianca. “È importante sapere quali incentivi ci saranno a disposizione, per sostenere insieme una industria cruciale per la transizione energetica e il contrasto al cambiamento climatico, su entrambe le sponde dell’Oceano atlantico”, ha detto. (Was)