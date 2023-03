Ue-Usa: von der Leyen, lavoreremo da subito ad accordo su materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Stati Uniti inizieranno da subito a lavorare per raggiungere un accordo sulle materie prime necessarie per le attività di settori strategici. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando con i giornalisti al termine di un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “Vogliamo fare in modo che le catene di approvvigionamento relative a questi materiali possano accedere al mercato statunitense allo stesso modo di quelle relative alle materie prime prodotte e processate negli Usa”, ha detto. (Was)