Energia: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, lanciato dialogo su incentivi per rinnovabili (2)

- “Entrambe le parti riconoscono che questi obiettivi sono al centro dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e del piano industriale del Green Deal dell'Ue. Costruendo e rafforzando le nostre basi industriali di energia pulita e investendo nelle industrie del futuro, gli Stati Uniti e l'Unione europea creeranno posti di lavoro ben remunerati e innescheranno cicli virtuosi di innovazione che ridurranno i costi delle tecnologie di energia pulita nel mercato globale, rendendo tali tecnologie più accessibili e promuovendo una transizione energetica globale giusta che non lascerà indietro nessuna comunità”, continua la dichiarazione, aggiungendo: “La task force tra Usa ed Ue sull’Inflation Reduction Act ha rafforzato in modo produttivo la nostra partnership su questi obiettivi comuni”. (Was)