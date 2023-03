Francia-Arabia Saudita: incontro tra ministri degli Esteri, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al Saud, ha svolto, oggi, una visita nella capitale francese Parigi, dove è stato accolto dall’omologa Catherine Colonna. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, nel corso dell’incontro i due ministri hanno “esaminato le forti relazioni tra i due Paesi alleati” e i modi per rafforzarle in diversi settori, mentre hanno parlato del coordinamento congiunto su questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. A tal proposito, l’attenzione è stata rivolta agli ultimi sviluppi nell'arena internazionale e dei modi per continuare a profondere sforzi congiunti per “gettare le basi della pace e della sicurezza”. Le parti hanno anche discusso delle prospettive di cooperazione bilaterale e delle opportunità per svilupparla in conformità con la Saudi Vision 2030, aggiunge “Spa”.(Res)