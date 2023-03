Business news: Saade (Cma Cgm), reinvestiamo 90 per cento nel nostro comparto industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore francese Cma Cgm si differenza dai concorrenti perché reinveste il 90 per cento dei suoi risultati nel comparto industriale del gruppo. Lo ha detto Rodolphe Saade, presidente del gruppo, in intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". Cma Cgm nel 2022 ha registrato 74,5 miliardi di dollari di fatturato. "I nostri concorrenti riversano più ai loro azionisti che alle loro imprese", ha affermato Saade. "Abbiamo investito 23 miliardi di euro l'ano passato", ha ricordato il dirigente, evocando l'acquisto di nuove navi e di nuovi terminal a New York o Los Angeles. "Lo scorso anno abbiamo semplicemente avuto più mezzi per svilupparci", ha continuato Saade (Frp)