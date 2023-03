Business news: il governo olandese vuole vendere la filiale di Tennet in Germania all'esecutivo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi intende vendere rapidamente all'esecutivo tedesco Tennet Deutschland, controllata in Germania dell'operatore di rete elettrica olandese Tennet, attivo in entrambi gli Stati. È quanto si apprende da una lettera inviata al parlamento dell'Aia dai ministri delle Finanze e dell'Energia olandesi, rispettivamente Sigrid Kaag e Rob Jetten. Nel testo, visionato dal quotidiano “Handelsblatt”, si legge che Tennet, di proprietà del governo dei Paesi Bassi, necessita di un aumento di capitale superiore alle previsioni. Pertanto, Tennet Deutschland deve essere venduta con urgenza allo Stato tedesco. Tale sviluppo viene descritto come “lo scenario preferito”. (Geb)