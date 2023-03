Business news: Slovenia, produttore energia Hse deve restituire allo Stato 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore e commerciante di elettricità sul mercato all'ingrosso in Slovenia (Hse) dovrà restituire al gestore statale degli investimenti di capitale del Paese (Sdh) la prima parte dei quasi 500 milioni di euro ricevuti l'anno scorso e serviti all'azienda per salvarsi dal fallimento. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". La Sdh, che lo scorso anno ha deciso di versare nelle casse dell'Hse 492 milioni di euro, ha adottato infatti una risoluzione che obbliga già a giugno il produttore a restituire una prima parte dei fondi, pari a un importo di 200 milioni di euro. Lo Stato sloveno aveva deciso per l'aumento di capitale al fine di salvare l'azienda dalla difficile situazione finanziaria a causa di una combinazione di fattori negativi legati alla crisi energetica. La somma ha consentito al gruppo energetico di poter fornire un approvvigionamento affidabile e competitivo. (Seb)