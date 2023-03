Business news: Ungheria, fatturato del commercio al dettaglio a gennaio 2023 a -3,9 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio al dettaglio in Ungheria a gennaio 2023 è sceso del 3,9 per cento anno su anno. Lo rende noto l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), facendo il punto della situazione sulle vendite nei vari settori. Il fatturato dei negozi di generi alimentari e negozi misti è calato del 4,8 per cento. Rispettivamente, le vendite dei negozi misti (che non offrono esclusivamente generi alimentari) sono diminuite del 6,7 per cento su base annua. Quelle dei negozi di soli generi alimentari, bevande e tabacco, al contrario, sono aumentate dello 0,3 per cento. Il fatturato del commercio al dettaglio non alimentare è invece diminuito complessivamente dell'1,5 per cento. I negozi di tessuti, abbigliamento e calzature hanno registrato un incremento del volume di vendite del 13 per cento. Buona è stata anche la prestazione delle attività del settore librario e informatico, che sono state interessate da un rialzo del 5,6 per cento. Secondo il Ksh, il 48 per cento del fatturato del commercio al dettaglio è da ascrivere ai negozi di generi alimentari e misti, mentre il 34 per cento a quelli non alimentari. Il restante 18 per cento riguarda invece il rifornimento di carburante nelle stazioni di servizio. (Vap)