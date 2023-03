Business news: Cox Energy presenta offerta da 564 milioni di euro per rilevare Abengoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cox Energy ha presentato un'offerta di 564 milioni di euro per l'acquisizione di tutte le aree di business della società di infrastrutture ed energia spagnola Abengoa, da tempo in grave crisi finanziaria. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nella sua proposta, Cox Energy ha indicato che assumerà i 206 milioni di euro di debito e le garanzie in essere per i progetti di Abengoa, oltre ad altri 252 milioni di euro di debito di Project Finance che la società di ingegneria ha associato ad altre attività. L'impegno di Cox Energy ha già iniziato a concretizzarsi con l'assegnazione diretta ad Abengoa di un contratto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico Sol del Vallenar in Cile del valore di 200 milioni di euro. Il progetto richiederà 18 mesi per essere completato e darà lavoro a più di mille persone. (Spm)