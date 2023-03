Business news: Russia, fatturato con Ue aumentato del 2,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato tra la Russia e l'Unione europea è aumentato del 2,3 per cento nel 2022, raggiungendo 258,7 miliardi di euro. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'incaricato d'affari ad interim russo presso l'Ue, Kirill Logvinov. "Nel 2022, il fatturato è aumentato del 2,3 per cento rispetto al 2021 e ha raggiunto 258,7 miliardi di euro, il che ha aiutato la Russia a rimanere il quinto partner commerciale più importante dell'Ue", ha detto il diplomatico, commentando l'impatto delle sanzioni sul commercio tra Russia e Europa. (Rum)