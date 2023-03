Business news: Ungheria, inflazione in calo a febbraio per la prima volta da oltre un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Ungheria è scesa a febbraio 2023 al 25,4 per cento annuo, diminuendo per la prima volta da oltre un anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). A gennaio il dato annuo era pari al 25,7 per cento. I prezzi dei generi alimentari hanno continuato la loro ascesa (43,3 per cento anno su anno), sebbene il ritmo della crescita sia rallentato lievemente. I prezzi di elettricità, gas e carburanti sono aumentati del 49 per cento su base annua. (Vap)