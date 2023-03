Iran: ministro Esteri, normalizzazione con Riad fornirà grandi capacità al mondo islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero degli Esteri cinese, l’accordo di oggi rappresenta “una vittoria per il dialogo e la pace”, secondo quanto affermato dal direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. I rapporti tra il Regno saudita e la Repubblica islamica erano particolarmente tesi dal 2016, anno in cui Riad ha reciso i legami con Teheran a seguito dell’irruzione di manifestanti iraniani nelle missioni diplomatiche saudite di Teheran e Mashhad in risposta all’esecuzione, da parte saudita, dell’importante religioso sciita Nimr al Nimr. Poi, le due parti si sono schierate su fronti opposti in Yemen, arena di un conflitto non ancora terminato. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, i negoziati tra Ali Shamkhani e l’omologo saudita sono ripresi a seguito della visita del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, a Pechino il mese scorso. Dal 2021 sia l'Iraq sia l'Oman hanno ospitato diversi round di colloqui tra rappresentanti dei due Paesi per favorire un loro riavvicinamento. L’intesa di oggi giunge nel pieno delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti con questi ultimi che stanno effettuando i preparativi per un eventuale attacco ai siti nucleari iraniani. (Res)