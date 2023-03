Ucraina: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, nuovi passi per fermare sostegno alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Unione europea stanno intraprendendo “nuovi passi per prendere di mira altri attori di Paesi terzi in tutto il mondo” al fine di “interrompere il sostegno alla guerra della Russia da qualsiasi angolo del mondo”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca. “Insieme, abbiamo adottato sanzioni senza precedenti, coordinate ed efficaci e altre misure economiche per danneggiare ulteriormente la capacità della Russia di condurre la sua guerra illegale e il suo sistema militare-industriale”, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: “Stiamo rafforzando il nostro lavoro congiunto per applicare in modo aggressivo le nostre sanzioni e le misure di controllo delle esportazioni” oltre che per ostacolare “l'accesso della Russia a tutti gli input in grado di sostenere la sua macchina da guerra”.(Was)