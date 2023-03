Grecia: ex ministro Varoufakis aggredito ad Atene in un quartiere “roccaforte di anarchici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato ed ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, è stato aggredito da “un gruppo di persone” mentre si trovava in un ristorante nel quartiere Exarchia di Atene. Lo riferisce il quotidiano “Ekathimerini”, secondo cui Varoufakis è stato è colpito al volto, il che gli ha provocato una frattura al naso. Secondo quanto riferisce il quotidiano, Exarchia è un quartiere noto per essere “una roccaforte di anarchici”, i quali, sebbene per la maggior parte non vivano lì, ”agiscono come se fossero i padroni del luogo”. (Gra)