Energia: Usa, governo verso approvazione di un maxiprogetto per estrazione petrolifera in Alaska

- Il governo federale degli Stati Uniti si sta preparando a dare il via libera al progetto Willow della società energetica ConocoPhillips, per l’espansione delle infrastrutture per l’estrazione petrolifera in Alaska. Una fonte ha confermato all’emittente “Cnn” che la decisione sarà annunciata ufficialmente la settimana prossima. Il progetto è stato per molto tempo al centro di un acceso dibattito tra i rappresentanti dell’Alaska al Congresso, favorevoli a Willow alla luce degli effetti positivi in termini di sviluppo economico e creazione di nuovi posti di lavoro, e le organizzazioni ambientali, che invece si sono opposte al progetto lamentando le conseguenze negative sull’agenda dell’amministrazione Biden per il contrasto al cambiamento climatico. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato durante un briefing con la stampa che una decisione finale non è stata ancora raggiunta. (Was)