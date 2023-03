Business news: Romania, gruppo tedesco Ae Solar annuncia investimento da un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore tedesco di pannelli solari Ae Solar aprirà un impianto in Romania, attraverso un investimento di un miliardo di euro. Lo afferma il governo di Bucarest in un comunicato, dopo che il primo ministro Nicolae Ciuca ha partecipato a un incontro con i rappresentanti dell'azienda e della rete delle università del Mar Nero. "Ae Solar ha annunciato che aprirà una fabbrica per la produzione di pannelli solari in Romania, il valore totale dell'investimento sarà di un miliardo di euro. Nella fase iniziale, questo progetto più ampio avrà una capacità di 2 GW e, una volta completata la piena integrazione dei flussi di produzione in Romania, raggiungerà i 10 GW, che rappresentano un terzo del fabbisogno europeo", si legge nel comunicato del governo. I rappresentanti dell'azienda hanno confermato che renderanno operativa la prima fase quest'anno", ha reso noto l'esecutivo romeno. (Rob)