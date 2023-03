© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari, parteciperà anche in delega del sindaco alla manifestazione nazionale per chiedere verità e giustizia sul naufragio di Cutro. Steccato di Cutro (KR) (ore 14:30)VARIE- Cerimonia di premiazione della trentesima edizione del Premio Roma Evo, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, nella quale verranno consegnati i riconoscimenti ai migliori olii di Roma e del Lazio. Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, Piazza di Pietra, Roma (ore 10:30)- Fiaccolata contro la violenza sulle donne organizzata dalla sezione Anpi "Ragazze della Resistenza”, con il patrocinio del Municipio Roma XI, insieme all'Anppia di Roma, l'Anpi Provinciale di Roma, l'Anpi XII Martiri di Forte Bravetta di Roma e le associazioni Salvamamme, Agapanto ed Insieme per Giordano. Saranno presenti Istituzioni e altre realtà ed associazioni del territorio. Piazza Meucci, Roma (ore 17:30) (Rer)