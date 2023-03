Difesa: Crosetto, tutto il supporto possibile per affrontare la drammatica situazione a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa sta dando tutto il supporto possibile al Viminale attraverso la Marina militare e l’Aeronautica militare per affrontare la drammatica situazione in corso a Lampedusa ed in mare aperto, nel canale di Sicilia. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su Twitter.(Res)