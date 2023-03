Iran: ministro Esteri, normalizzazione con Riad fornirà grandi capacità al mondo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita fornirà “grandi capacità ai due Paesi, alla regione e al mondo islamico”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, con riferimento all’accordo annunciato oggi da Teheran e Riad sulla ripresa delle relazioni diplomatiche e per l’apertura delle rispettive ambasciate entro due mesi. “La politica di vicinato, asse portante della politica estera del tredicesimo governo (iraniano), si sta muovendo verso la giusta direzione. L’apparato diplomatico si sta muovendo attivamente per preparare ulteriori mosse a livello regionale”, ha riferito il ministro, affermando di aver ricevuto messaggi di congratulazioni da Qatar, Iraq e Oman. L’accordo è stato annunciato oggi a seguito di colloqui tenuti nella capitale cinese Pechino ed è stato firmato, da parte iraniana, dall’ammiraglio Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, e, da parte saudita, dal consigliere per la sicurezza nazionale e ministro di Stato Musaid al Aiban, alla presenza del direttore della commissione Affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi. (segue) (Res)