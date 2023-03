Energia: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, lanciato dialogo su incentivi per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Commissione europea hanno lanciato, oggi, il dialogo sugli incentivi per l'energia pulita, teso a “coordinare i rispettivi programmi di incentivi in modo che si rafforzino a vicenda”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca, in cui si precisa che il dialogo "entrerà a far parte del Consiglio per il commercio e la tecnologia tra Usa ed Ue" e "faciliterà anche la condivisione di informazioni su politiche e pratiche di parti terze, come quelle impiegate dalla Repubblica popolare cinese". L'Unione europea e gli Usa sono impegnati ad “affrontare la crisi climatica, accelerare l'economia globale dell'energia pulita e costruire catene di approvvigionamento di energia pulita resilienti, sicure e diversificate”, aggiunge la dichiarazione. (segue) (Was)