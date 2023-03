Usa: Meta verso nuovi tagli al personale nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la società statunitense proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, si sta preparando ad annunciare nuovi tagli al personale nel corso dei prossimi mesi. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che la portata complessiva dei nuovi licenziamenti sarà simile al taglio del 13 per cento della forza lavoro annunciato dall’azienda nel 2022. Secondo le fonti, i primi licenziamenti saranno annunciati già la prossima settimana, insieme alla cancellazione di alcuni progetti. Questi includeranno alcune attività di Reality Labs, l’unità commerciale e di ricerca specializzata nella produzione di hardware e software per la realtà virtuale e aumentata. “Stiamo continuando a valutare tutti i progetti della società, per capire dove allocare le risorse in modo da massimizzare l’efficienza: questi processi ci porteranno a fare delle scelte difficili”, ha detto Susan Li, chief financial officer di Meta, durante una conferenza organizzata da Morgan Stanley giovedì 9 marzo. (Was)