Business news: Spagna, Solaria collega alla rete impianto fotovoltaico in Castiglia La Mancia

- L'azienda energetica Solaria ha collegato con successo alla rete il suo complesso fotovoltaico di Cifuentes-Trillo, in Castiglia La Mancia da 626 megawatt (MW). Come riferisce il sito web specializzato "El Periodico de la Energia", si tratta del parco fotovoltaico più grande d'Europa, anche più di quello di Iberdrola da 590 MW nella provincia di Caceres, sempre in Spagna. Il complesso Cifuentes-Trillo è composto da 13 impianti nei comuni di Budia, Cifuentes, Peralveche, San Andrés del Rey e Trillo, molto vicino a dove si trova una centrale nucleare. Con la connessione di questo parco, la Spagna supererà i 20.000 gigawatt (GW) di capacità fotovoltaica nel sistema elettrico nazionale. Quando ha presentato questo progetto, Solaria ha annunciato che l'investimento avrebbe raggiunto i 220 milioni di euro. (Spm)