Business news: Paesi Bassi, produzione elettricità da rinnovabili aumentata del 20 per cento nel 2022

- La produzione di elettricità da fonti rinnovabili nei Paesi Bassi, come l'eolico e il solare, è aumentata del 20 per cento nel 2022. Lo ha reso noto l'istituto statistico olandese Cbs, secondo cui nello stesso periodo la produzione di elettricità da fonti di combustibili fossili è diminuita dell'11 per cento. Tuttavia, la produzione di elettricità da gas naturale, carbone e petrolio rappresenta ancora la quota maggiore di energia a livello nazione. La quantità totale di elettricità prodotta nel 2022 è rimasta pressoché invariata rispetto a un anno prima. Circa il 40 per cento della produzione totale di elettricità proveniva da fonti rinnovabili, rispetto al 33 per cento de 2021, secondo l'ufficio statistico nazionale. Ciò tiene conto anche di una riduzione della produzione di energia elettrica da biomasse e idroelettrica. Nello specifico, la produzione dal solare è aumentata del 54 per cento, mentre quella di energia eolica è cresciuta del 17 per cento. (Beb)