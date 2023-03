Balneari: Simiani (Pd), ennesimo disastro di governo in malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dei balneari “il governo Meloni e la sua maggioranza si sono dimostrati ancora una volta presuntuosi ed in palese malafede”. È quanto dichiara in una nota Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio. “La nuova sentenza del Consiglio di Stato conferma i rilievi del presidente Mattarella e le critiche dell'Unione europea. L'incapacità della destra sta continuando a creare problemi alle stesse imprese del settore, che non possono programmare investimenti ed avere certezze sulla stagione estiva alle porte", aggiunge Simiani. (Rin)