Francia-Ungheria: Macron riceverà Orban per cena di lavoro il 13 marzo

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà a Parigi il premier ungherese Viktor Orban il 13 marzo per una cena di lavoro. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. "Questo colloquio interviene nel quadro della preparazione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo prossimi", si legge nella nota. "I due dirigenti evocheranno così le discussioni in corso al livello europeo, soprattutto in merito al sostegno all'Ucraina, al rafforzamento della competitività europea, alle questioni energetiche e al sostegno all'industria europea della difesa", continua il comunicato. L'arrivo di Orban è previsto alle 20:00. Dal programma non sono previste dichiarazioni o conferenza stampa.(Frp)