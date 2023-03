Pd: incontro concluso, Schlein proporrà Bonaccini come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì è appena concluso l'incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. “Un incontro positivo – riferisce una nota del Partito democratico – svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto, Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini, come presidente, all'Assemblea del Partito democratico”. Sarà questa la proposta che la segretaria del Pd porterà domenica all’assemblea nazionale del partito, secondo quanto emerge dalla videochiamata con il presidente della regione Emilia-Romagna. Schlein ha avuto il confronto con Bonaccini nel tardo pomeriggio, a seguito del funerale di Bruno Astorre a Colonna, un comune dei Castelli Romani, dove la segretaria Pd si è recata per dare l’ultimo saluto al senatore dem. “Tocca a Elly Schlein valutare e decidere se posso essere utile. Non che io abbia bisogno di ruoli, sono molto soddisfatto di quello che sto facendo, vediamo cosa può succedere da qui a domenica”, aveva dichiarato Bonaccini in un’intervista a “L’aria che tira” su La7. Viene quindi sciolto ogni dubbio sulla formula della “gestione unitaria” che entrambi gli sfidanti avevano invocato in occasione delle primarie. Con il nuovo ruolo di Bonaccini, si avrebbero due bolognesi ai vertici del Partito democratico. (Rin)