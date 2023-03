Germania: presa di ostaggi a Karlsruhe, arrestato il sequestratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato il sequestratore che ha preso due persone in ostaggio all'interno di una farmacia nel centro di Karlsruhe. È quanto comunicato dalle forze dell'ordine, secondo cui non vi sono feriti. I reparti speciali della polizia hanno fatto irruzione nel locale e hanno catturato il sequestratore, che sarebbe armato, liberando gli ostaggi. L'uomo aveva chiesto un milione di euro per rilasciare le persone sotto il suo controllo. (Geb)