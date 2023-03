Ue-Usa: von der Leyen, su crisi climatica è cruciale uno sforzo congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Stati Uniti devono avviare uno sforzo congiunto per il contrasto al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando ai giornalisti al termine del bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “Dobbiamo essere complementari e rafforzare le rispettive industrie in maniera sostenibile, dedicando particolare attenzione a tre punti: accesso dei veicoli elettrici al mercato statunitense; rafforzare le catene di approvvigionamento delle materie prime; e avviare un dialogo trasparente sugli incentivi”, ha detto. (Was)