Usa-Ue: dichiarazione congiunta Biden-Von der Leyen, intesa su acciaio e alluminio entro ottobre

- Gli Stati Uniti e l’Unione europea sono impegnati a raggiungere un “risultato ambizioso” entro il mese di ottobre 2023 sull’Accordo globale per produrre acciaio e alluminio sostenibili. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata a margine del colloquio tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca, in cui si precisa che l'accordo garantirà “redditività a lungo termine per le industrie, incoraggerà la produzione e il commercio di acciaio e alluminio a bassa intensità di carbonio e ripristinerà condizioni orientate al mercato a livello globale e bilaterale”. “Insieme, incentiveremo la riduzione delle emissioni in questi settori ad alta intensità di carbonio e creeremo condizioni di parità per i nostri lavoratori”, si legge nella dichiarazione, che aggiunge: “L'accordo sarà aperto a tutti i partner che dimostrano l'impegno a ridurre l'intensità di carbonio in questi settori”.(Was)