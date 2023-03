© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha ancora deciso se firmare la risoluzione approvata dalla Camera dei rappresentanti per declassificare le informazioni raccolte dall’intelligence Usa sulle origini della pandemia di Covid-19. “Non ho ancora deciso”, ha detto il presidente Usa, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. (Was)