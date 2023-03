Migranti: Bonelli (Avs), domani a Cutro per chiedere verità su mancati soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani – come nei giorni scorsi – “sarò in Calabria a Cutro per manifestare la vicinanza e la solidarietà con le famiglie delle vittime del naufragio, portare loro il cordoglio e per partecipare alla manifestazione organizzata dalla rete di associazioni per chiedere il ritiro del decreto sulle Ong e quello licenziato ieri dal governo per accontentare la linea repressiva di Salvini e - soprattutto - per chiedere la verità sui mancati soccorsi". Così in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. (Rin)