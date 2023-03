© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha chiesto un milione di euro il sequestratore che ha preso in ostaggio due persone all'interno di una farmacia nel centro di Karlsruhe. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”. Intervenuta in forze, la polizia è in contatto con l'uomo, che è armato. (Geb)